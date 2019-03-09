HABER

"Teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin, teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz" - "Üç tane truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Onlar truva atı olacaklar HDP'lileri onların içerisinde koyacaklar, belediye meclislerine girecekler" - "İmamoğlu sağda solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." dedi.

Soylu, Güngören'deki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dış güçlerin on yıllardır bu milletin yakasından düşmediğini söyledi.

Güçlü, özgür ve bağımsız bir Türkiye'ye ulaştırmamak için dış güçlerin ellerinden geleni yaptığını dile getiren Soylu, Türkiye’nin hep düşkün, kuvvetsiz ve kudretsiz olmasını istediklerini, bütün dünyaya hükmü geçen bir ülke olmasını istemediklerini vurguladı.

Soylu, Türkiye'ye karşı atılan adımların bir türlü durmadığını, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının da aynı amaçla yapılan saldırılar olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yaptıkları yatırımları anlatan Soylu, "Bu ülkeyi eski Türkiye zannediyorlar. Bizi mecalsiz bir Türkiye zannediyorlar. Elinde hiçbir şey yok, İsrail'den insansız hava aracı almak için yalvaran bir Türkiye zannediyorlar. Biz öyle bir Türkiye değiliz bugün kendi helikopterimizi kendimiz yapıyoruz, alnına Türkiye Cumhuriyet damgasını vuruyoruz. Bizim evlatlarımız yapıyorlar. Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi truva atlarını koymuşlar. Biz onları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'lı belediyelerini aldık mı? Oraları 1,5-2 yılda güllük gülistanlık bir hale getirdik mi? Artık oraların belediyelerine gidip dağa insan çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Oradan dağa lojistik ve finansal kaynak sağlanamıyor. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Üç tane truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Onlar truva atı olacaklar HDP'lileri onların içerisinde koyacaklar, belediye meclislerine girecekler, Doğu ve Güneydoğu'da bizim onlara kaybettirdiğimiz, onları tasfiye ettiğimiz o anlayışı bize diyecekler ki, 'orada kaybettirdiniz ama biz burada Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin şemsiyesi altında belediye meclislerine girdik, belediyeleri kazandık. Hadi gelin şimdi.' diyecekler. O zaman bizim çocuklarımız Kato'da niye şehit oldu? O zaman bizim evlatlarımız kundaktaki çocuklarının kokusunu koklamadan Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da niye Hakka teslim oldular? Namusumuz için, ezanımız için, bayrağımız için... Niye telsim oldular? Hadi desinler bakalım. İmamoğlu sağda solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz."

Cumhuriyet tarihinin en önemli uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarını aktaran Soylu, bu operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye'nin terörle mücadelede en güçlü dönemde olduğuna işaret eden Soylu, PKK, DHKP/C gibi terör örgütlerine son dönemde yapılan operasyonları anlattı.

Soylu, konuşmasının sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir için vatandaşlardan destek istedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyonGÜNCELLEME - Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon
'Güç zehirlenmesi ve kibir var' İmamoğlu'ndan flaş sözler'Güç zehirlenmesi ve kibir var' İmamoğlu'ndan flaş sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi

Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.