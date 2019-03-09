İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." dedi.

Soylu, Güngören'deki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dış güçlerin on yıllardır bu milletin yakasından düşmediğini söyledi.

Güçlü, özgür ve bağımsız bir Türkiye'ye ulaştırmamak için dış güçlerin ellerinden geleni yaptığını dile getiren Soylu, Türkiye’nin hep düşkün, kuvvetsiz ve kudretsiz olmasını istediklerini, bütün dünyaya hükmü geçen bir ülke olmasını istemediklerini vurguladı.

Soylu, Türkiye'ye karşı atılan adımların bir türlü durmadığını, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının da aynı amaçla yapılan saldırılar olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yaptıkları yatırımları anlatan Soylu, "Bu ülkeyi eski Türkiye zannediyorlar. Bizi mecalsiz bir Türkiye zannediyorlar. Elinde hiçbir şey yok, İsrail'den insansız hava aracı almak için yalvaran bir Türkiye zannediyorlar. Biz öyle bir Türkiye değiliz bugün kendi helikopterimizi kendimiz yapıyoruz, alnına Türkiye Cumhuriyet damgasını vuruyoruz. Bizim evlatlarımız yapıyorlar. Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." diye konuştu.