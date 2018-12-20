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Teröristler erkeklerin Menbiç'ten çıkmasına izin vermiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik harekât kararının ardından Menbiç'teki teröristler erkeklerin ilçeyi terk etmesine kesinlikle izin vermiyor. Birçok insanın çıkmak istediği Menbiç'te her evden bir kişi zorla silah altına alınıyor

Teröristler erkeklerin Menbiç'ten çıkmasına izin vermiyor!

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtın gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan PKK/PYD'li teröristler, siviller üzerindeki baskısını artırdı. Menbiç'te yaşayan ve daha önce rahatça Cerablus veya farklı noktalara gidebilen sivillerin son on gündür kent dışına çıkmaları teröristler tarafından engelleniyor

Menbiç'ten çıktıktan sonra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) denetimindeki Cerablus tarafına gelen sivillerin, Deded bölgesinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan üst aramalarının ardından geçişlerine izin veriliyor.

TERÖRİSTLERDE BÜYÜK KORKU VAR

DHA'da yer alan habere göre Cerablus bölgesine gelmek için Deded'deki ÖSO kontrol noktasına gelen siviller, teröristlerin kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar dışındakilerin geçişlerine izin vermediğini söyledi. Teröristlerin operasyonun gündeme gelmesinin ardından üzerlerine yoğun baskı uyguladığını ve her evden en az bir kişiyi zorunlu olarak silah altına aldığını belirten siviller, "Şu an da Menbiç'teki teröristlerde büyük korku var. Siviller üzerinde baskı uyguluyor ve zoraki olarak gençleri askere alıyorlar. Menbiç'ten çıkanlara da büyük zorluk çıkarıyorlar ve izin vermiyorlar. Fırsatını bulsa binlerce kişi Menbiç'i terk edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç erkek destek PKK PYD Cerablus

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