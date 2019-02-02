"Teröristler kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak"

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz."dedi.

Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, milletin desteğine ve güvenine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi.

Çorum ve bölgesine yapılan yatırımları anlatan Oktay, Çorum'un yanı sıra tüm kentleri el birliğiyle layık olduğu yere taşıyacaklarını vurguladı.

"Allah güç kuvvet verdikçe, sizler de bizden desteğinizi esirgemedikçe ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çorum’un gönül belediyeciliğinin sembollerinden ve en iyi uygulayıcılarından biri olacağına inanıyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak, yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız. Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz."