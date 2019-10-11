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Teröristler lastik yakarak İHA’ların görüntü almasını engellemeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda yürüttüğü harekat devam ederken, Rasulayn’da PKK/YPG’li teröristler lastik yakarak insansız hava araçlarıyla hedeflerin belirlenmesini engellemeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda yürüttüğü harekat devam ederken, Rasulayn’da PKK/YPG’li teröristler lastik yakarak insansız hava araçlarıyla hedeflerin belirlenmesini engellemeye çalışıyor. Savaş uçakları ve topçu birlikleri ise ateş yakılan yerlerdeki terör unsurlarını tek tek imha ediyor.
Barış Pınarı Harekatı’nın 3. gününde Türk savaş uçakları, topçu birlikleri ve obüs tankları, Rasulayn’ın merkez ve kırsalındaki terör hedeflerini vurarak imha ediyor. PKK/YPG’li teröristler ise lastik yakarak insansız hava araçlarının (İHA) görüntü almasını dumanla engellemeye ve saldırılardan korunmaya çalışıyor. Terör unsurlarının tüm girişimlerine karşılık İHA ile belirlenen yeni hedefler savaş uçakları, obüs ve topçu birlikleri tarafından tek tek imha ediliyor.
Türk komandoları ve Suriye Milli Ordusu’na ait birliklerin karadan ilerleyişi de devam ederken, Rasulayn merkezinde ve kırsalında zaman zaman çatışma sesleri duyuluyor.

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