Teröristler Mazlum'un doktor olma hayalini yarım bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef alan havanlı ve roketatarlı saldırıları, Ceylanpınar'da şehit düşen 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in doktor olmayı hayallerini yarım bıraktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı sonucu 11 Ekim'de fırına ekmek almaya giderken şehit olan ve Siverek ilçesindeki doğduğu mahallede defnedilen Mazlum Güneş'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Acıları dinmeyen, her gün Mazlum'un kabrini ziyaret eden aile fertleri, mezarı başında dua ediyor.

Küçük yaşına rağmen aile bütçesine katkı sağlamak için ailesiyle tarlaya çalışmaya giden Mazlum, hem ev işlerinde annesine yardım ediyor hem de 6 yaşındaki kardeşi Muhammed ile yakından ilgileniyordu.

Anne Zekiye Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mazlum'un derslerinde başarılı bir çocuk olduğunu anlatarak, oğlunun doktor olma hayali kurduğunu söyledi.

Zaman zaman aralarında bu konda konuşmalar geçtiğini ifade eden Güneş, "Bana 'Anne doktor olup seni muayene edeceğim ve gözlerindeki ağrıyı ben tedavi edeceğim' derdi. Mazlum çalışkan ve derslerinde başarılıydı, öğretmenleri kendisini severdi. Efendi ve bilgeydi. Mahsun onun büyük abisiydi fakat o daha bilgiliydi. Arkadaşları çoktu ve hepsi kabrine geliyor." diye konuştu.