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Teröristler metruk binada yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçtikten sonra metruk bir binada gizlenen 2 PKK/PYD’li terörist, jandarma ekiplerince yakalandı.

Teröristler metruk binada yakalandı!

Jandarma ekipleri, gece geç saatlerde Maden Mahallesi yakınlarında 2 teröristin sınırı geçtiğini belirledi. Ekipler takibe aldıkları teröristleri, girdikleri metruk binaya düzenlediği operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde teçhizat bulunmayan PKK/PYD mensubu teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa PKK

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