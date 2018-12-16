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Teröristler, Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da hendek kazıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor. Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.

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