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Teröristler Resulayn’dan ambulanslarla kaçıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

PKK/YPG’li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn’dan kaçıyor.Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.

PKK/YPG’li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn’dan kaçıyor.
Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn’dan çekiliyor. YPG/PKK’lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn’ı terk etmelerine izin veriliyor.
Öte yandan terör örgütünün Resulayn’dan ayrıldığı sıralarda bir hastaneyi ateşe verdiği öğrenildi.

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