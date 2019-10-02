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Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, bu evi sahte kimlikle kiraladıkları tespit edildi - Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, evi sahte kimlikle kiraladıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana'da 25 Eylül'de bombalı terör saldırısı gerçekleştiren Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen'in (28), Eskişehir'de 28 Eylül Cumartesi günü sahte kimlikle Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı'ndaki söz konusu evi kiraladığı tespit edildi.

Polisin takibi sonucu belirlenen hücre evinde çatışma sonrası yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bursa ve Adana'nın yanı sıra birçok kentte bazı terör eylemine katıldıkları anlaşılan iki teröristin ölü ele geçirildikleri evde, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Eskişehir'de hücre evi olarak kullandıkları daireye polis ekiplerince dün akşam düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, söz konusu iki terörist ölü ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Eskişehir terör terörist

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