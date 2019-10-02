Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış

ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, evi sahte kimlikle kiraladıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana'da 25 Eylül'de bombalı terör saldırısı gerçekleştiren Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen'in (28), Eskişehir'de 28 Eylül Cumartesi günü sahte kimlikle Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı'ndaki söz konusu evi kiraladığı tespit edildi.

Polisin takibi sonucu belirlenen hücre evinde çatışma sonrası yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bursa ve Adana'nın yanı sıra birçok kentte bazı terör eylemine katıldıkları anlaşılan iki teröristin ölü ele geçirildikleri evde, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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