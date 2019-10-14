HABER

"Teröristler şu anda kaçmaya başladılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Yasin Koyuncu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Yasin Koyuncu: - "Teröristler şu anda kaçmaya başladılar. Yakaladığımız ya da bize teslim olan terörist sayısı çok. Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar. Başaramayacaklar ve hiçbir zaman bunu yapamayacaklar"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Yasin Koyuncu'yu (23) ziyaret etti.

Koyuncu'nun merkeze bağlı Hacılar beldesindeki babaevine giden Sezer, Saygılı ve beraberindeki bazı il protokolü üyeleri, 12 Ekim'de Rasulayn'da keskin nişancının ateş etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Koyuncu ile babası Ertuğrul Koyuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sezer, Kırıkkale'nin 238 şehidi ve gazilerinin olduğunu ifade ederek, gurur duyduklarını söyledi.

Fiili olarak askerlerin yanında teröristlerle mücadele etmeseler de her evde askerlere dua edildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Oradaki askerlerimize, güvenlik güçlerimize dua ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülke olarak gönlümüz, yüreğimiz, dualarımız ve her şeyimiz sizlerle beraber. İnşallah kısa sürede terörist gruplar bertaraf edilerek bölgede huzur ve sükun hakim olur. Biz girdiğimiz yere sürekli barış, huzur götürüyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de gideceği bir yeri olur. Amacımız o. Biz askerimizle, Mehmetçik'imizle her zaman gurur duyuyoruz. Bir kere Mehmetçik demek, merhamet demek. Gittiği yerlere huzur ve merhamet götürür. Hiçbir yere farklı amaçla gitmeyiz. Allah sizlerden razı olsun."

- "Silah arkadaşlarım intikamımı aldı"

Uzman Çavuş Koyuncu da şunları kaydetti:

"Teröristler şu anda kaçmaya başladılar. Yakaladığımız ya da bize teslim olan terörist sayısı çok. Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar. Başaramayacaklar ve hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten Türk askerindeki cesaret, dünyada kimsede yok. Beni yaralayan keskin nişancı kadındı. Silah arkadaşlarım intikamımı aldı. Komutanlarımızdan, silah arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'larla oraları yerle bir ettiler. Onun için içim çok rahat. Sağlık durumum iyi olsun hemen dönmeyi istiyorum."

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da Koyuncu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildiDualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi
Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildiTribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı kırıkkale Uzman Çuvuş Yasin Koyuncu Vali Yunus Sezer ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.