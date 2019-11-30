Teröristler tarafından oğlu kaçırılan Kaya: "Oğlumu kaçırdılar ama orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale etmedi"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 89’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 89’uncu gününe girdi. Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 89 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdürüyor. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, 89 gündür oğlundan bir haber alabilmek için HDP önünde oturma eyleminde olduğunu belirterek, umudunu hiç yitirmeyeceğini söyledi.

“Her gün yatarken çocuğumu özlüyorum”

Beş yıldan bu yana oğlunu aradığını belirten baba Kaya, “Ben oğlumu beş yıldır arıyorum. Çok üzgünüm ve çok hastalığımız var. Çok zor durumdayız. Aile olarak üzüntüden psikolojimiz bozuldu. Her gün yatarken çocuğumu özlüyorum. Rüyama geliyor ve ben çok tedirginim. Diğer çocuklarımda her biri bir yerdedir, kaçırılan oğlumun sesini duymak istiyorum. Ne bayramımız bayramdır ne de günümüz gündür. 89 gündür biz buradayız bu adamlar burayı terk edip gittiler. Böyle kaçmakla bir yere varmazlar” dedi.