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Teröristler tarafından oğlu kaçırılan Kaya: "Oğlumu kaçırdılar ama orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale etmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 89’uncu gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 89’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 89’uncu gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 89’uncu gününe girdi. Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 89 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdürüyor. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, 89 gündür oğlundan bir haber alabilmek için HDP önünde oturma eyleminde olduğunu belirterek, umudunu hiç yitirmeyeceğini söyledi.

“Her gün yatarken çocuğumu özlüyorum”
Beş yıldan bu yana oğlunu aradığını belirten baba Kaya, “Ben oğlumu beş yıldır arıyorum. Çok üzgünüm ve çok hastalığımız var. Çok zor durumdayız. Aile olarak üzüntüden psikolojimiz bozuldu. Her gün yatarken çocuğumu özlüyorum. Rüyama geliyor ve ben çok tedirginim. Diğer çocuklarımda her biri bir yerdedir, kaçırılan oğlumun sesini duymak istiyorum. Ne bayramımız bayramdır ne de günümüz gündür. 89 gündür biz buradayız bu adamlar burayı terk edip gittiler. Böyle kaçmakla bir yere varmazlar” dedi.

“Evimi talan etmişler”
Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığının altını çizen baba Kaya, “Benim çocuğumu onlar almıştır ve ben kesin biliyorum. Hatta ben Lice’ye gittim ve kendisi ismi Murat Atagün HDP’nin Lice sözde eş başkanı bana aynen şunu söyledi; ‘Ben oğlunu kaçırdım koz olarak kullanacağım’ şeklinde bana sözler söyledi. İki milletvekili ve Murat Atagün bu işi yapıyorlar. Akşam saat 18:00 ile sabah 06:00 arasında yol kesip insanları kaçırıyorlardı. Benim çocuğum karakolunun dibinden kaçırıldı. Ne var ki orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale bile etmemişler. Benim diğer oğlum karakola gidip şikayette bulunuyor. Benim kardeşim belediye aracıyla kaçırıldı diyor. Fakat askerler bizde operasyon emri yok biz aramaya çıkmıyoruz demişler. Defalarca Lice Cumhuriyet savcılığına söyledim ve şikayette bulundum. Bunlar kimdir necidirler ve neredeler diye. Ben şuanda oturma eylemindeyim benim Derik ilçesine bağlı Tepe Bağ Mahallesinde bulunan evimi talan etmişler. Defalarca suç duyurusunda bulundum. Jandarma beni dün aradı fakat ne kiracı korkudan eve girebiliyor nede satın alınmak isteniyor ama terör örgütü yandaşları bırakmıyorlar kimse ne evi alsın nede kiralasın. Buraya geldim beni eylemde gördüler ve evimi talan edip sahip çıktılar kendilerince. Ne olursa olsun ben ölünceye kadar burada oturacağım, benim ancak cenazem buradan gider" diye konuştu.

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