Teröristler, Türkiye sınırında dolaşmayı sürdürüyor

Suriye’nin kuzeyine ABD ile ortak tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar sürdürülürken, iki ülke askerlerinin çalışma yürüttüğü Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad’da, PKK/YPG’li teröristler Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlarıyla dolaşmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak’ın karşısında kalan bölge terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, Türkiye sınırında tehdit oluşturması ve işgal ettiği alanlarda sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Zaman zaman sınırın Suriye tarafından teröristler tarafından yapılan taciz ve saldırılar da Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Angajman kuralları kapsamında püskürtülen saldırılar ile tehdit oluşturan PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridorunun engellenmesi için Türkiye, bir an önce bölgeden terör örgütünün çıkmasını aksi takdirde askeri harekat düzenleneceğini dile getirdi. Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin oluşturmak istediği terör koridoruna izin verilmeyeceğini açıklayan Türkiye’nin kararlılığının ardından 5-7 Ağustos tarihlerinde ABD’li askeri yetkililer Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda Fırat’ın doğusundaki alanda güvenli bir bölge oluşturulması kararına varıldı. Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölgenin ortak şekilde tesis edilmesi yönünde varılan mutabakatın ardından 12 Ağustos’ta ABD’li ilk askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde iki ülke askerleri tarafından güvenli bölgenin ortak tesisi için de Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD’li generaller ile subayların görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı. İHA’lardan elde edilen görüntüler ve istihbarat raporlarının da değerlendirildiği Müşterek Harekat Merkezi’ndeki toplantılarda Türkiye, bölgenin derinlik ve uzunluğunun netleştirilerek alanda bulunan teröristlerin ellerindeki silahlarla bölge dışına çıkarılması ve tahkimatlarının da tahrip edilmesinin zaruri olduğunu iletti.

Bu değerlendirmelerin ardından Türk ve ABD’li askerler tarafından havadan ortak uçuş yapıldı. İki ülke askeri yetkililerinin haritalar üzerinde yaptığı keşif ve gözetleme yaptığı ortak uçuşların sonuncusu dün olmak üzere 4 kez tekrarlandı. Hava devriyelerinin yanı sıra geçtiğimiz Pazar günü de iki ülke askerlerinin katılımıyla zırhlı araçlarla Telabyad kırsalındaki Ağsağa bölgesinde ortak kara devriyesi yapıldı.

Özellikle kara devriyesinin Türkiye’yi çok tatmin etmemesi ve bu konudaki rahatsızlığın dile getirilmesinin ardından ABD’nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephes Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson, Ankara’ya geldi. Genelkurmay karargahında yapılan toplantının ardından ABD’li iki korgeneral Çarşamba günü de Akçakale’ye geldi. Müşterek Harekat Merkezi’nde yapılan bir saatlik toplantıda Türk askeri yetkililer ABD’li muhataplarına beklentileri ve rahatsızlıklarını Suriye sınırında yeniden dile getirdi ve bir an önce teröristlerin Türkiye sınırından silahları ile birlikte çıkarılmasına yönelik isteğini yineledi.

TERÖRİSTLER HALA SINIRDA DOLAŞIYOR

Hareketliliğin adresi olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi’nde Türk ve ABD askerlerinin çalışmaları devam ederken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ise güvenli hale getirilmesi planlanan bölgede silahlı şekilde faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekiyor. Suriye’nin kuzeyi olarak da bilinen Fırat’ın doğusunun geleceğine şekil verecek olan Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentindeki teröristler, yaşananların aksine Türkiye sınırına yakın noktalarda silahları ile birlikte nöbet tutmayı sürdürüyor. Türkiye sınırına yakın noktalarda çatısında kum torbaları ile oluşturulan siperler bulunan evlerde nöbet tutan teröristler, zaman zaman da konvoy halindeki araçlarla Telabyad içerisinde hareket halindeyken görülebiliyor.

HEDEF; BİR AN ÖNCE TERÖRİSTLERİN SINIRDAN GÖNDERİLMESİ

Türkiye ise bir an önce güvenli bölgenin tesisi noktasında teröristlerin ellerindeki silahlarla sınır hattından uzaklaştırılmasını istiyor. Müşterek Harekat Merkezi’nin amacının tesis edilecek güvenli bölgenin teröristlerden arındırılarak sivillerin yaşam alanına dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Türkiye, ABD’nin ise bu konuda süreci uzatan politika izlemesinden rahatsız. Türkiye, bir an önce ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesini ve teröristleri derinliği belirlenen bölgeden çıkararak Fırat’ın doğusunda TSK’nın üslerini kurmasını istiyor.

TÜRKİYE’NİN HER SENARYODA HAZIRLIĞI TAMAM

Türkiye, süreçte gelinen noktadaki rahatsızlığını sık sık dile getirirken; eksiklik ve aksaklığın yanı sıra ABD’nin oyalama taktiği uygulamasına gitmesi halinde B ve C planlarını devreye sokacak şekilde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin aylardır sınıra yaptığı yoğun askeri araç ve personel yığınağı ile her an sınır ötesi bir harekata hazır şekilde bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da rahatsız olduğu güvenli bölge konusundaki gelişmelerin Eylül ayı sonuna kadar Türkiye’nin istediği şekle dönüşmemesi durumunda, sınır ötesine harekat düzenlenebileceği belirtiliyor. Her senaryoya göre hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, sınır hattında da teyakkuz halinde bekliyor.

