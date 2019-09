Teröristler, Türkiye sınırında dolaşmayı sürdürüyor

Türkiye ise bir an önce güvenli bölgenin tesisi noktasında teröristlerin ellerindeki silahlarla sınır hattından uzaklaştırılmasını istiyor. Müşterek Harekat Merkezi’nin amacının tesis edilecek güvenli bölgenin teröristlerden arındırılarak sivillerin yaşam alanına dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Türkiye, ABD’nin ise bu konuda süreci uzatan politika izlemesinden rahatsız. Türkiye, bir an önce ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesini ve teröristleri derinliği belirlenen bölgeden çıkararak Fırat’ın doğusunda TSK’nın üslerini kurmasını istiyor.

TÜRKİYE’NİN HER SENARYODA HAZIRLIĞI TAMAM

Türkiye, süreçte gelinen noktadaki rahatsızlığını sık sık dile getirirken; eksiklik ve aksaklığın yanı sıra ABD’nin oyalama taktiği uygulamasına gitmesi halinde B ve C planlarını devreye sokacak şekilde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin aylardır sınıra yaptığı yoğun askeri araç ve personel yığınağı ile her an sınır ötesi bir harekata hazır şekilde bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da rahatsız olduğu güvenli bölge konusundaki gelişmelerin Eylül ayı sonuna kadar Türkiye’nin istediği şekle dönüşmemesi durumunda, sınır ötesine harekat düzenlenebileceği belirtiliyor. Her senaryoya göre hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, sınır hattında da teyakkuz halinde bekliyor.