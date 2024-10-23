Teröristler TUSAŞ'a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi! Taksicinin akıbeti bilinmiyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu açıklarken TUSAŞ'a saldıran teröristlerin ilk görüntüleri de geldi.
Terör saldırısına ilişkin peş peşe yeni görüntüler ortaya çıkarken TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri de geldi. Teröristlerin TUSAŞ'a taksiyle geldiği, taksiden inip saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında tesis içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler tahliye edildi.
Öğrenciler çok sayıda servis ile güvenlik biçimde ailelerine teslim edildi. Öğrencilerin tahliyesine güvenlik güçleri, sınıf öğretmenleri ve sınıf anneleri eşlik etti. Kimi aileler tahliye sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.