HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Teröristler TUSAŞ'a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi! Taksicinin akıbeti bilinmiyor

Teröristler TUSAŞ'a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi! Taksicinin akıbeti bilinmiyor

23.10.2024 19:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı yapıldı. Terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.

Teröristler TUSAŞ'a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi! Taksicinin akıbeti bilinmiyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu açıklarken TUSAŞ'a saldıran teröristlerin ilk görüntüleri de geldi.

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var" Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

Terör saldırısına ilişkin peş peşe yeni görüntüler ortaya çıkarken TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri de geldi. Teröristlerin TUSAŞ'a taksiyle geldiği, taksiden inip saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

FDGDFGD

TAKSİ ŞOFÖRÜ M.A'NIN AKIBETİ BİLİNMİYOR!

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var" Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ!

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında tesis içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler tahliye edildi.

Öğrenciler çok sayıda servis ile güvenlik biçimde ailelerine teslim edildi. Öğrencilerin tahliyesine güvenlik güçleri, sınıf öğretmenleri ve sınıf anneleri eşlik etti. Kimi aileler tahliye sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara terör saldırısı TUSAŞ taksi
En Çok Okunan Haberler
Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama

Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.