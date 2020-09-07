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Teröristler yol yapan belediye başkanını tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, Haftanin’e yol yaptı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, Haftanin’e yol yaptı. PKK’lı teröristler başkan ve güvenlik korucularını isim isim hedef gösterip tehdit etti.
Sözde Haftanin Eyalet Komutanlığı adıyla bir internet sitesinde bildiri yayınlayan terör örgütü, yol yapan belediye başkanı, TSK mensuplarına öncülük eden güvenlik korucubaşı ve güvenlik korucularından hesap sorulacağını duyurdu. Terör örgütü Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek başta olmak üzere Pençe -3 Operasyonu’na katılan Hilal beldesi, Gülyazı, Yemişli, Dağdibi, Ortabağ köylerinin korucubaşlarını da ölümle tehdit etti.

"Haftanin’de oturmak için kamelyalar yapacağız"
İşlerinin sadece Hilal beldesine hizmet olmadığını belirten Belediye Başkanı Cafer Benek, Haftanin kampına gidecek olan yolun ardından kampta oturmak için kamelya yapacaklarını söyledi. Benek, “İşimiz yalnızca Hilal’e hizmet değil, daha Haftanin’e oturmak için kamelyalar yapacağız, oralarda piknikler yapacağız. Halkımız ve çiftçilerimiz oralara rahat bir şekilde gidip gelebilecek. Terör örgütünün en rahatsız olduğu şey yaylalarımıza çiftçilerimiz için yaptığımız yoldur. Tehdit görüntülerinde de özellikle o yoldaki çekimlerimizi kullanmışlar. Ben bu tehditlere boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Pençe, Kaplan üs bölgelerinin yolunu yaptım ve bitirdim. Tehditlere aldırış etmedim. Onlar mağara ve tünellerinden çıkamadıkları için dünyadan haberleri yok. Biz o yolları bitirdik, 1973’ten beri her zaman belediye olarak halk olarak devletimizin yanında olduğumuz için onların zoruna gidiyor. 31 mart seçimlerinde Türkiye genelinde aldığımız oy yüzdelik oranına göre birinci olduk. 2 sene önce belediyeler birliğinin düzenlediği yarışmada, Güneydoğu’daki en çalışkan belediye başkanı olarak seçildim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kızılcahamam’da ödüllendirildim. Görevimi kötüye kullanmayıp yalnızca milletime hizmet ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Burada PKK’yı rahatsız eden şey de budur. Yaptığımız hizmetler teröristler rahatsız ediyor” dedi.
Hilal Beldesi’ne yeni bir eğitim kurumu inşa edeceklerini belirten Benek, “Yapacağımız imam hatip kampüsünün bir eşi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yok. Nitelikli çalışmalarımız nedeniyle bizden rahatsızlar. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

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