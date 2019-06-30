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Teröristlerce katledilen Ahi, vefatının ikinci yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için, vefatının ikinci yılında mevlit okutuldu - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Bizim gibi düşünmeyen ve değerlerimize inanmayan insanları yok etmeye çalışan insanlar olmayacağız" - "DEAŞ nasıl barbarca insanları korkutmak için adam kesiyorsa, birileri de Aydınlarımızı bu bölgede korkuyu hakim kılmak için şehit etti"

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, ölümünün ikinci yılında anıldı.

İlçeye bağlı Boğazkesen Mahallesi taziye evinde düzenlenen anma programında Ahi için mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa katılan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahi'nin sadece birileri gibi inanmadığı, onlar gibi yaşamadığı için katledildiğini söyledi.

Ahi'nin elinde silah olmadığını, kimseyle kavga etmediğini ve bir yaşam biçimini de dayatmadığını vurgulayan Bilmez, "Aydın Ahi, sadece inandığı gibi yaşamaya, ailesine, köyüne ve memleketine faydalı olmaya çalışan biriydi. DEAŞ nasıl barbarca insanları korkutmak için adam kesiyorsa birileri de Aydınlarımızı bu bölgede korkuyu hakim kılmak için şehit etti." dedi.

- "Bu millet hiçbir zaman inancından vazgeçmedi"

Bilmez, bu milletin hiçbir zaman zulme boyun eğmediğine, inancından vazgeçmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu memleket tarih boyunca hep İslam'ın bayraktarlığını yapmış, ümmetin birliğini ve beraberliğini savunmuştur. İnşallah memleketimize musallat olan bu beladan tez elden kurtuluruz. Bu şehadet olayı, bizi tek yumruk yapmalıdır, birbirimize sahip çıkmaya itmelidir. Bizim gibi düşünmeyen ve değerlerimize inanmayan insanları yok etmeye çalışan insanlar olmayacağız fakat kim bu ülkeye hizmet eden insanların hayatına kastediyorsa onların karşısında da yek vücut oluruz."

Bölgede demokrasi havarisi kesilenlerin, Özalp'ta farklı düşündükleri için katledilenlere karşı suskunluğunu unutmayacaklarını ifade eden Bilmez, tüm şehitlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Ahi'nin yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, Kaymakam Ferhat Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, eski Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum amirlerinin katıldığı program, Aydın Ahi'nin mezarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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