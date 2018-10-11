Teröristlerce katledilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde önceki yıl PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert için mevlit programı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun 10 Ekim 2016'da teröristlerin saldırı sonucu şehit olan AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert için Dicle ilçesi Yeşilsırt Mahallesi taziyevinde düzenlenen mevlide katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlid, verilen yemeğinin ardından sona erdi.
Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, Aktert'in mezarını ziyaret ederek, dua etti.
Mevlit programına, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, AK Parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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