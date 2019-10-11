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Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI

Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırıTeröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırıTeröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırıTeröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı

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