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Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

NUSAYBİN'DE ÖLÜMDEN DÖNEN DHA EKİBİ, O ANLARI ANLATTI Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (3)

NUSAYBİN'DE ÖLÜMDEN DÖNEN DHA EKİBİ, O ANLARI ANLATTI
Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırıya canlı yayın hazırlığı sırasında yakalanan Demirören Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, gazetecilik refleksiyle görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları anlattı:
"Harekatın başlamasıyla birlikte Suriye'nin yaklaşık 800 bin nüfuslu Kamışlı kentinde terör örgütü mevzilerinden sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine çok sayıda havan atışı yapıldı. Türkiye tarafından topçu birlikleri saldırıya anından karşılık verildi. Dün akşam da saldırılar devam etti. Harekatın 3'üncü günü olan bugün öğleden sonra yine Kamışlı'dan Nusaybin'e yönelik havan saldırıları devam etti. Saat 13.26'da Kamışlı'daki terör mevzilerinden 20 kadar gazetecinin bulunduğu 5 katlı otelin terasına keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldı. Mermi, gazetecilerin canlı yayına hazırlandığı sırada otelin teras camına isabet etti. Kırılan camdan sıçrayan parçalar 2 gazeteciye isabet ederek hafif şekilde yalandı. Gazeteciler yere yattı. Yayınlarımızı yere uzanarak sürdürdük, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Gazeteciler olarak otelin terasında bir saati aşkın süre mahsur kaldık."
İKİNCİ SALDIRI
Tam aşağıya inmek için toparlanmaya başladıkları sırada aynı bölgeden ikinci kez ateş açıldığını belirten Mücahit Yolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mermi ilk isabet eden camın yanındaki pencereye isabet etti, camlar kırıldı. Bir süre sonra özel harekat polisleri geldi. Bizi güvenlik bir şekilde otelin lobisine indirdi. Herkes gibi çok korktuk. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kameraman arkadaşım Emrah Kızıl ile bir saati aşkın süre yaşananları göstermeye çalıştık. Evet, korktuk ama gazetecilik refleksiyle görevimizi yapmaya çalıştık."
'KAYITTAN ÇIKMADIM'
Kameraman Emrah Kızıl ise o anda kayıttan çıkmadığını belirterek, tüm tehlikelere rağmen kamuoyuna görüntüleri yansıtmaya çalıştığını söyledi. Kızıl, "Haber bültenine canlı yayın hazırlığı yaptığım sırada bulunduğumuz yere mermi isabet etti. O sıra bir arada olduğumuz tüm arkadaşlarımızla birlikte yere yattık. Tehlikeli anlara rağmen kayıttan çıkmadım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (3)

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