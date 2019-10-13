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Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

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Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Suruç Akçakale

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ulan havan dediğin şehin menzili bellidir. By adamlar temizleyerek ilerlemiyor mu bu ne biçim bir strateji anlamadım ki.
yav akıl mantık almıyor nasıl atabiliyor okadar yakindan??? elimizde onca uçak helikopter tank var ya yerle bir edin oraları yaaa
birkaç yıl içerisinde Bir buçuk Milyon İnsanın Nasıl Katledildiğini de anlamış oldu bu vesile ile.. Ki; bu sadece havan.. Aylarca Uçakların Bombardıman ettiği İnsanların haberlerini okuduk. Bu Alçaklar Sınırlarımızdan ebediyyen gelmemek üzere silinmedikçe Rahat uyku yok!
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