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Teröristlere ait roketatarlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.

Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
mühimmat roketatar terörist Türk Silahlı Kuvvetleri

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