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Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler yerle bir edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hani ilçe kırsalında başlatılan operasyonda teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler imha edilirken, teröristlerin yer altında malzeme ve uyuşturucu saklamak amacıyla tamamı sac metalden yapılmış depo içindeki malzemelerle birlikte yerle bir edildi. Operasyonda 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani İlçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak Pazartesi günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat Operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonda ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonlarda; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 3 adet kış sığınağı, 3 adet gözetleme mevzi ve 1 adet teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak maksadıyla toprak altında tamamı saç metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınaklar, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet 500 litrelik su deposu, El Yapımı Patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere; 4 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet 8’li pil bloğu, 3 adet akü, 26 adet pil ile 4 adet kütüklük, 4 adet terörist kıyafeti, 247 adet muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

OPERASYONDA 2 TON 379 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda terör örgütü bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, " Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerleri kuru ot veya branda ile kapatılmış çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde; 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK operasyon

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