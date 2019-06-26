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Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir traktör römorku dolusu erzak ve malzeme ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisinin duyarlı vatandaşlar tarafından iletilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Başeğmez Mahallesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi.

Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir traktör römorku dolusu erzak ve malzeme ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisinin duyarlı vatandaşlar tarafından iletilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Başeğmez Mahallesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda yakalanan bir traktörde, teröristlere teslim edilmek üzere hazırlanmış; 15 litre mazot, 11 paket sigara, 4 çuval un, 2 çuval tuz, 1 küçükbaş hayvan, 5 tavuk, 28 ekmek, 15 kilo peynir, 5 karpuz, 4 kavun, 4 kilo domates, 1 kilo salatalık, 3 kilo biber, 1 kilo kiraz, 4 kilo soğan, 4 kilo üzüm, 20 kilo yabani ot, 2 kilo kabak, 18 kilo sıvı yağ, 1 tüp, 3 şişe kola, 2 kilo erik, 11 çuval muhtelif giyim malzemesi, 1 çift ayakkabı, 15 kilo turşu, 7 metre ip, 14 paket bisküvi, 4 kilo kayısı, 1 kilo şeftali, 5 paket tavuk göğsü, 1 kilo hediyelik şeker, 2 kilo ay çekirdeği, 9 bidon, 1 kilo salça, 4 adet kek, 4 adet çubuk kraker, 4 paket mısır cipsi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi

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