HABER

Teröristlere göz açtırmayan JÖH timine başarı belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren Jandarma Özel Harekat timine başarı belgesi verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştirerek PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Jandarma Özel Harekat timini kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay'ı, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve komutanlar karşıladı.

Burada güvenlik güçlerini selamlayan Çağatay, son günlerde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timine belgelerini vererek başarılarının devamını diledi.

Kurbanlar kesilerek dua edilmesinin ardından Vali Çağatay, JÖH timi ile fotoğraf çektirdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trabzon Romeikası Sözlüğü yayınlandıTrabzon Romeikası Sözlüğü yayınlandı
Haliç'ten ceset çıktıHaliç'ten ceset çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başarı belgesi Bitlis Valisi Oktay Çağatay JÖH operasyon terörist tim

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim...

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Palu ailesi davasında ilginç ifade: Bize Meryem'in gerçek değil cin olduğunu söyledi

'Bize Meryem'in gerçek aslında cin olduğunu söyledi'

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Eski başyaver Ali Yazıcı hakkında flaş karar

Son dakika! Mersin'de tren, minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Tren, minibüse çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.