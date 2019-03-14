Teröristlere gözcülük yapan kişi, kendi yakınını öldürtmüş

Ü.A, 22 Ekim'de alışveriş yapmak için bir markete girince, gözcülük yapan sanık Taşir, teröriste "Şahıs şu an markette" bilgisini ulaştırdı.

Erciş ilçesinde 22 Ekim 2016'da bir markette alışveriş yapan Burhan Sancar'ın PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği olayda, teröristlere "gözcülük" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Taşir'in Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kasten insan öldürme suçuna yardım etmek" suçlarından müebbet ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı tamamlandı.

Van'da PKK'lı teröristlerin iş adamına yönelik suikast girişiminde gözcülük yapan ve markete giren iş adamının çıktığını fark etmediği için içerideki yakınının ölümüne neden olan sanık Resul Taşir'e yargılandığı davada müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bunun üzerine terörist, saldırı için harekete geçti.

Öldürülmek istenen Ü.A'nın bir süre sonra ayrıldığı markete, gözcü Taşir'in yakını olduğu belirlenen Burhan Sancar girdi.

Markete giren terörist, Ü.A sandığı Sancar'a silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren terörist kaçarken, yapılan çalışmalar sonucu gözcülük yapan Taşir, yakalandı.

Bu arada PKK'lı teröristlerin telsiz görüşmesinde "Erciş'te adı Ü.A. olan bir kişi hem kontra, hem de ajandır, arkadaşlar tarafından cezalandırılıyor." şeklinde konuşma yaptığı tespit edildi.

- "Akrabamdır, husumetim yoktur"

Kararda, saldırıyla ilgili şu ifadeye yer verildi:

"Ü.A.'nın bir süre markette kaldıktan sonra ayrılmasının ardından maktul Burhan Sancar'ın söz konusu markete geldiği, bu sırada sanığın da marketin önünde beklediği, bir süre sonra içeri giren örgüt mensubunun Ü.A. sandığı Burhan Sancar'ı öldürdüğü anlaşılmıştır."

Gerekçeli kararda, savunmasına yer verilen sanık Taşir'ın atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim akrabalarımdır, husumetim de yoktur." şeklinde beyanda bulunduğu ifade edildi.