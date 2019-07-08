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Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Çukurca'daki operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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kuzey ırak hava harekatı Zap Gara Pençe harekatı

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