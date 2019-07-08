Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

