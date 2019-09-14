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Teröristleri evlerinde barındıran 3 kişiden 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık edip evlerinde barındırdıkları için gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık edip evlerinde barındırdıkları için gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 10 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mülki sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubuna yardım yataklık yaptıkları, evlerinde barındırdıkları, erzak temin ettikleri tespit edilen S.A., Y.K. ve H.O. isimli şahıslar ’terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan gözaltına alınmış, S.A. ve H.O. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, Y.K. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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