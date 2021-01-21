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Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları unutmadılar

21.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te jandarmalar bir dönem terörist kovaladıkları Amanos Dağlarında yağan kar nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bıraktı.Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Komutanlığına bağlı timler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki av koruma memurları ile birlikte, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK’nın izinin tamamen silindiği Amanos Dağlarında yaban hayvanları için yem bıraktı.

Gaziantep’te jandarmalar bir dönem terörist kovaladıkları Amanos Dağlarında yağan kar nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bıraktı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Komutanlığına bağlı timler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki av koruma memurları ile birlikte, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK’nın izinin tamamen silindiği Amanos Dağlarında yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, koruma altındaki çok sayıda hayvanın yaşam alanı olan Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri arasındaki Gökçedağ mevkisine çıkarak, kar nedeniyle hayvanların aç kalmasını önledi.
Bir dönem özel ekiplerle birlikte art arda operasyonlar düzenleyerek bölgeden teröristleri temizleyen jandarmalar, ormana bıraktıkları yemler ile aç kalan hayvanların şehre inmesini ve doğal yaşamı korumayı hedefliyor.

Amanos Dağları
Türkiye’nin Suriye’ye açılan kapısı olarak bilinen Belen Geçidi’nin de bulunduğu Amanos Dağları, bölgede ise Nur Dağları ve Gavur Dağları isimleri ile de biliniyor.
Kahramanmaraş’taki Sır Baraj Gölü’nden başlayıp Hatay ilinin Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 kilometre uzunlukta dağ silsilesi olan Amanoslar, yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde yer alması, tarım ve hayvancılık gibi nedenlerle büyük önem taşıyor.

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