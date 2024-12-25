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  4. Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 18:48
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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanede çalıştığı tespit edilen 3 doktor İstanbul'da yakalandı. Yakalanan doktorların evinde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul’da yakalandı.

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VALİLİK DUYURDU

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul’da yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır.

EVLERİNDE DE ARAMA YAPILDI

Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Doktor İstanbul terörist
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