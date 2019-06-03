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Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 19:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı’nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı’nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Milli 'Atak' taarruz helikopteri de gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

FOTOĞRAFLI

Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi

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