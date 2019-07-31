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Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede arama yapan güvenlik güçlerince, ağaçların arasına gizlenmiş çuvallarda 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı, kalaşnikof, 101 uçaksavar mühimmatı ve 418 biksi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Pervari Siirt terörist

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