Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

PKK'nın Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş için kullandığı ve Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle örgüt için büyük önem taşıyan Amanoslar bölgesindeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Son 8 ayda, mavi ve gri listede yer alanların da dahil olduğu 52 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün yaşadığı panik ve çaresizlik ise telsiz mesajlarına da yansıyor.

HAVA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sabah’tan Sırrıberk Arslan’ın haberine göre; Son olarak geçen 11 Temmuz'da, Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Osmaniye'nin Küllü köyü yakınlarında, eylem kararı almak için saha toplantısı yaptıkları sırada İHA'larla tespit edilen 18 terörist, hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kimlikleri belirlenen teröristlerden Agit İdegi kod adlı İbrahim Durgun, Ali Amed kod adlı Metin Aysel, Dağistan Demhat kod adlı Lokman Beydoğan, Devriş Roni kod adlı Mehmet Çukurlu, Karker Toldından kod adlı Ömer Çevik, Serdem Welat kod adlı Mehmet Sıddık Yakar ve Delil Çarçela kod Hasan Veysi'nin, Erzin, Osmaniye, Dörtyol, Arzuz, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Samandağ gruplarının sorumluları oldukları belirlendi.