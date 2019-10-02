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Teröristlerin cesetleri aileleri tarafından morgdan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Adana’da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir’de etkisiz hale getirilen teröristlerin morga kaldırılan cesetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği cenaze aracıyla İstanbul’a gönderildi.25 Eylül sabahı Adana’nın Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1’i polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.

Adana’da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir’de etkisiz hale getirilen teröristlerin morga kaldırılan cesetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği cenaze aracıyla İstanbul’a gönderildi.
25 Eylül sabahı Adana’nın Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1’i polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için saldırının yapıldığı bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına hız verilen teröristlerin Eskişehir’e olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristlerin geçen cumartesi Eskişehir’e geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye’de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Terörist cesetleri yakınları tarafından morgdan alındı
Dün polis ekiplerinin hücre evine yaptıkları baskında ‘teslim ol’ çağrısına uymayarak etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri, yapılan incelemeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cesetler, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu cenaze aracıyla İstanbul’a gönderildi.

Terörist yakınlarından tepki
Terörist cenazelerini almaya gelen yakınları, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunun önünde basın mensuplarına tepki gösterdi. Teröristlerin yakınları, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine “Neden kameraya çekiyorsunuz? Bizim hayatımız, kendimiz bitmişiz. Çekmeyin, hala daha çekiyorsunuz” ifadelerini kullanarak çekim yapılmasını engellemek istedi.

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