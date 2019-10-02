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Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 03:19 | Son Güncelleme

Adana’da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından cesetler morga gönderildi.25 Eylül sabahı Adana’nın Yüreğir ilçesinde Çevik kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1’i polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

Adana’da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından cesetler morga gönderildi.
25 Eylül sabahı Adana’nın Yüreğir ilçesinde Çevik kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1’i polis memuru 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin kaldıkları hücre evi tespit edildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak’taki hücre evine akşamüzeri düzenlenen operasyonda ekipler teröristlere teslim ol çağrılarında bulundu. Çağrılara uymayan teröristler, polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İncelemeler sürüyor
Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, hücre evinde ve alanda bomba arama köpeğiyle aramalar ve incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 saat süren incelemelerin ardından teröristlerin cesetleri hücre evinden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Teröristlerin öldürüldüğü evde polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı

Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı
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