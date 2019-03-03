"Teröristlerin dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi insansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar. Mayıs ayının ortalarından itibaren bütün dünya bu yazılımın nasıl bir şey olduğunu konuşacak." dedi.

Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Darbeler ve bir sürü hadiselerle Türk milletinin yorulduğunu belirten Soylu, bu olaylarda hem canların hem de Türkiye'nin ekonomik gücünün gittiğini söyledi.

Bu olayların ülkenin tamamını ilgilendirdiğine dikkati çeken Soylu, "Diğer darbelerin, diğer fitnelerin maliyetlerine,

bizi geri bırakmalarına, darbe anayasalarına, siyasetimize, demokrasimize, huzurumuza ne yaptıklarına daha hiç girmiyorum. Bunların hiçbirisi kendi kendine olan işler değildir. Bunların hiçbirisi normal işler değil,

bizim ölçeğimizde bir ülkede görülebilecek işler değil." diye konuştu.

"Ülke ne kaybetti." diye dertlenmek yerine "Ben ne kazanırım." diye düşünen siyasi anlayışlardan

sıyrılmak istediklerinin altını çizen Soylu, lafı eğip büken, diline getirip de "bizim darbecilerle, komplocularla işimiz olmaz. Bizim hiçbir terör örgütü ile işimiz olmaz, FETÖ'sü de, DHKP-C'si de, PYD'si de PKK'sı da bir terör örgütüdür,

bizim bunlarla da bunları sevenlerle de işimiz olmaz" diyemeyen anlayışı, artık bu ülkenin gündeminin dışında bırakmak istediklerini anlattı.