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Teröristlerin 'görünmez yazı'lı iletişimi deşifre oldu! Kalemi çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyuyla dolduruyorlar

21.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevindeki PKK'lı teröristlerin haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Kitaba yazılan notlar ve not kağıt kağıtları ile haberleşen teröristlerin kullandığı yöntemlerden en dikkat çekeni ise görünmez yazı. Kağıda çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyu ile doldurulmuş kalemle mesaj yazılırken, karşı taraf boş gibi görünen mektubu buhara tutunca yazı okunur hale geliyor.

Teröristlerin 'görünmez yazı'lı iletişimi deşifre oldu! Kalemi çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyuyla dolduruyorlar

Cezaevindeki teröristlerin birbirleriyle ve örgütle nasıl iletişim kurduğu ortaya çıktı. Avukatlar, not kağıtları, sevk sırasındaki görüşmeler ve kitaplara yazılan notlar üzerinden birbirleriyle irtibat kuran teröristlerin 'görünmez yazı' taktiği ise dikkat çekti. Söz konusu mesajın sadece ilgili tarafın okumasını ve güvenlik güçlerinin kontrolünden kolayca geçebilmesi için bu yöntemi kullanan teröristlerin kullandığı yöntem deşifre edildi.

GÖRÜNMEZ YAZI YÖNTEMİ! ÇAMAŞIR, LİMON, VE SOĞAN SUYU...

Görünmez yazı da güvenlik güçlerinin radarına takılan haberleşme yöntemlerinden en dikkat çekeni. Bu yöntemde de özellikle bazı marka kalemlerin içindeki mürekkep boşaltılıp yerine çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyu dolduruluyor. Sayfanın bir yüzüne normal kalemle yasa dışı olmayan yazılar yazılıyor. Diğer yüzüne ise içinde çamaşır suyu, limon suyu ve soğan suyu konulmuş kalemle görünmez şekilde talimat ve talepler yazılıyor. Muhatabı mektubu alınca sayfanın okunmayan yüzünü buhara tutuyor. Bu işlemle birlikte görünmez yazı okunur hale geliyor. Hastane sevkleri sırasında yapılan görüşmeler, kitap kenarlarına yazılan küçük notlar, ayakkabı ve kıyafetlere gizlenen notlar da yine örgüt üyeleri tarafından haberleşmede sıkça kullanılıyor.

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AVUKATLAR KİLİT ROL OYNUYOR

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; terör örgütüyle cezaevindeki üyeleri arasındaki haberleşmede kilit rolü ise avukatlar oynuyor. Avukatlar sık sık görüş gerçekleştirerek örgütün talimatlarını içeriye, mahkumların taleplerini de dışarıya taşıyor.

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NOT KAĞIDI, ŞİFRELİ DİL

Not kağıtlarıyla haberleşme ise diğer yaygın yöntem. Örgüt üyeleri talep ve talimatlarını ince uçlu kalemlerle kağıt, pelur kağıt, tuvalet kağıdı, peçete gibi materyallere yazıyor. Katlanarak iyice küçültülen bu notlar, vücudun değişik bölgelerine saklanıyor. Koşullar uygun olduğunda muhatabına iletiliyor. Ele geçmeleri durumunda sıkıntı olabileceği için metinlerde şifreli kelimeler kullanılıyor. Son olarak örgüte müzahir STK’lardan birisi olan DİAYDER’e ilişkin soruşturmada, teröristlerin birbirleriyle şifreli kelimeler kullanarak haberleştikleri bilgisine de ulaşılmıştı.


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