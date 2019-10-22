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Teröristlerin hain planını jandarma bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin düzenlediği operasyonda Barış Pınarı Harekatını sekteye uğratmak için Şanlıurfa’da 19 kilo 500 gram patlayıcı ile metropol eylemi yapmayı planlayan ve aralarında PKK’nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK-YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod isimli toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin düzenlediği operasyonda Barış Pınarı Harekatını sekteye uğratmak için Şanlıurfa’da 19 kilo 500 gram patlayıcı ile metropol eylemi yapmayı planlayan ve aralarında PKK’nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK-YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod isimli toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/YPG’nin Şanlıurfa ve Viranşehir’i kana bulayacak hain planı bozuldu. Sözde Botan sahasına bağlı Fırat

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