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Teröristlerin inleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 7 sığınak ve 14 mağara imha edildi.

Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 7 sığınak ve 14 mağara imha edildi. Sığınak içerisinde amonyum nitrat ve şeker karışımlı el yapımı patlayıcı bulunurken, operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Kasım 2019 Cumartesi günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-03 operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 adet kış sığınağı, 14 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Sığınak içerisinde, amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek patlayıcı, tespit imha timi tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan içerisinde, 1 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzeneği, 14 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 metre elektrik kablosu ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler el bombası ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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