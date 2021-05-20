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Teröristlerin İstanbul'da keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı

20.05.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik ilçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, dün belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda, örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlıların sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde AK Parti Pendik İlçe Merkezi'ne yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

(İHA)

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silahlı saldırı

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