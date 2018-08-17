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Teröristlerin korkulu rüyası olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu, silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerin uzağındaki bir üsten kaldırdığı ANKA-S SİHA'yı kontrol ederek, uzaktaki bir hedefi imha edebilecek. Açıklamada, "Bu sistemle İHA'larda sahip olduğumuz anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetimizi ANKA-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşımış olduk. Uydu üzerinden ANKA-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
SİHA savunma sanayi başkanlığı TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunların hiçbirine inanmıyorum..... sadece insanlara boş dayanağı olamyan bilgiler pompalıyolar, insanlarında inanmasını bekliyolar kimse geliştirdiği teknoloji ve alt yapıyı gazetelerde sür manşet olsun diye duyurmaz!!! bırakın bu palavraları nokta
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