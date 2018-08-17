Teröristlerin korkulu rüyası olacak

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerin uzağındaki bir üsten kaldırdığı ANKA-S SİHA'yı kontrol ederek, uzaktaki bir hedefi imha edebilecek. Açıklamada, "Bu sistemle İHA'larda sahip olduğumuz anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetimizi ANKA-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşımış olduk. Uydu üzerinden ANKA-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu." ifadesine yer verildi.
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