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Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce üç yıl önce evinin önünde katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentten AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.

Beşevler Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen programda, şehit Budak için mevlit okutuldu, dua edildi.

Buradaki programın ardından Budak'ın evinin bahçesinde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Yakup Güven, beraberinde Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile Budak'ın ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Güven, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek şehit Budak'ın kabri başında dua etti.

Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütüne tepki göstererek, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadı.

Kardeşinin 3 yıl önce teröristlerin saldırısında şehit olduğunu belirten Budak, "Şehidimizin şehadetinin 3'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenmiş olduğumuz mevlit programına gelen bütün misafirlerimize teşekkür ederim. Şehidimizin ruhu şad olsun. Bunu yapan, yaptıran, destek verenleri lanetliyorum. Allah kimsenin ahını kimsede bırakmaz. Biz ona inanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet budak Hakkari PKK Şemdinli

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