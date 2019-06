Teröristlerin katlettiği işçilerden geriye 11 yetim kaldı

Ağabeyinin Türkiye'nin her karış toprağında çalışmak istediğini anlatan Bilici, "Devletimizin her işinde çalışmak bizim için gururdur. Her zaman da devletimizin işlerinde çalışıyoruz. Bu saldırı bir vahşet ve kalleşçe yapıldı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Böyle bir vahşetin hiçbir dinde yeri yok." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin çocuklarının eğitimi için çalıştığını vurgulayan Bilici, "Devletimiz yanımızda, bu da acımızı yüzde 80 azalttı. Allah devletimizden razı olsun. Ağabeyimin 9 çocuğu var. En küçüğü tıp fakültesinde, biri de hukuk fakültesinde okuyor. Şimdi bunları kim okutacak, Bu çocuklar okumasın da çalışsınlar mı? Amcamın oğlu da çocukları için, onların ekmeği için oraya gitti. Bu insanlar çocuklarının eğitimi, geleceği için orada çalıştı. Çocuklarımıza bakmayalım mı?" diye konuştu.

- "Bu saldırıyı kınıyoruz, bu bir ihanettir"

Mehmet Sait Bilici'nin yeğeni Ferhat Bilici de amcasından geriye 2 yetim kaldığını belirterek, "Amcamın eşi henüz gencecik. Bu yaşta dul kalmak çok kötü bir şey. Ondan geriye kalan çocuklar ne olacak? Diğer amcamın da çocukları okuyor. Onlar çocukları okusun diye oralarda çalışıyordu. Bu saldırıyı kınıyoruz, bu bir ihanettir. Allah onları ıslah etsin." dedi.