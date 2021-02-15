Teröristlerin katlettiği polis memuru Kaya, Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara’da şehit edilen 13 rehineden biri olan polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK mensupları, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da bir mağarada rehin tuttuğu ve aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 13 esiri kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye’ye getirilen rehinelerin naaşları, Malatya’da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin teslim edilmesinin ardından polis memuru Vedat Kaya’nın naaşı memleketi Mardin’e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Kaya’nın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından Selen Kışlası Şehitliğine getirildi.

Törene Mardin AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, şehidin meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaya, 2015’te İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı. Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya, 3 Eylül 2019’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek burada evlat nöbeti eylemine katılmıştı.

