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Teröristlerin kimyasal saldırı planı deşifre oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG’nin taban kaybetmemek ve uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG’nin taban kaybetmemek ve uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun gerçekleştirilmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle Türkiye'de sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Planlandığı gibi sürdürülen harekatta kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslararası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre, terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal başlıklı füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye’yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek, engellenmesine yönelik önlemler alındı.
Resulayn ve Telabyad’da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdiği için Türkiye’ye minnettar olduklarının mesajını verdi.

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