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Teröristlerin kirli oyunu; kiliseden saldırıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nda masum insanları şehit eden terör örgütünün, yeni bir kirli oyunun içerisine girdiği ortaya çıktı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nda masum insanları şehit eden terör örgütünün, yeni bir kirli oyunun içerisine girdiği ortaya çıktı. Teröristlerin, Tel Abyad'daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladığı ve buradan Mehmetçiğe saldırı düzenlediği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde gerçekleştirilen harekât, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı’nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekât kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
BEBEK KATİLİ PKK/YPG
Mehmetçik bu hassasiyeti gösterirken Milli Savunma Bakanlığı da, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar yaptığını duyurmuştu. Mardin ve Şanlıurfa'da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütünün, yeni bir kirli oyunun içerisine girdiği ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad'daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarının, Kilise'den Mehmetçiğe saldırı düzenlediği öğrenildi. Teröristlerin ayrıca, TSK'nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunduğu öğrenildi. Mehmetçik ise, harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

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