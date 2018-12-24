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Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12, hedefi 12'den vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014 yılında TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile terör hedefleri 12'den vuruluyor - Pakistan ve Suudi Arabistan'daki atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda da kullanılan nişancı tüfeği, tüm testleri başarıyla tamamladı - MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu: - "JMK Bora-12'nin yurt dışındaki yarışmalarda birinci olması da gurur kaynağımız. İnşallah daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz"

FATİH GÖKMEN - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda üretilen Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile terör hedefleri 12'den vuruluyor.

Bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel birliklerine dağıtılan milli keskin nişancı tüfeği, ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'daki atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda kullanıldı, tüm testleri başarıyla tamamlandı.

TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda kullanılan JMK Bora-12, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

- Talep olması halinde ihraç edilebilecek

Aynı zamanda bazı ülkelere de test amaçlı sınırlı sayıda gönderilen milli keskin nişancı tüfeği, talep olması halinde ihraç edilebilecek.

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine, 2 bin 100 civarında JMK Bora-12'nin teslimatının yapıldığını söyledi.

Özel birliklerde birer veya ikişer tane olması nedeniyle şu ana kadar sınırlı sayıda üretim yaptıklarını belirten Ocakcıoğlu, "Tüfeğimizin 5 mermi kapasitesi ve tek tek atma özelliği var. JMK Bora-12'nin yurt dışındaki yarışmalarda birinci olması da gurur kaynağımız. Bu da diğer örneklerinden üstün olduğunu gösteriyor. Şu anda jandarma birlikleri daha çok kullanıyor. İnşallah daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "Kapasitemizi 3,5 kat artırdık"

Ocakcıoğlu, ihtiyaç olduğu sürece JMK Bora-12'yi üreteceklerini, silah fabrikası olarak güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ar-Ge çalışmaları konusunda da bilgi veren Ocakcıoğlu, şunları kaydetti:

"Elimizde birkaç tane prototipi yapılmış silahımız var. İçeriklerini açıklamak şu anda fazla doğru olmaz. MKEK olarak güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan her türlü silahı yapmaya muktediriz ve talibiz. Silah fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 20 ile 25 bin arası. Aldığımız tedbirlerle kapasitemizi 72 bine kadar çıkardık. 2018 yılında 72 bin silahı teslim edecek duruma geldik. Kapasitemizi 3,5 kat artırdık. Bu da işçilerimizin gayretli çalışmalarıyla oldu. Elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

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