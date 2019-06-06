Teröristlerin korkulu rüyası hudut kartallarından Pençe harekatına tam destek

Teröristlerin korkulu rüyası olan hudut kartalları, Türkiye ile Irak sınırının sıfır noktasında kuş uçurtmuyor. 2 bin rakımlı üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe harekatına tam destek veriyor. PKK’lı teröristlerin geçiş güzergahlarını kapatan hudut kartalları, teröristlerin Türkiye’ye girişlerini engelliyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı bünyesindeki Gülyazı köyü 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri 2 bin 30 rakımlı Karaçalı hudut üs bölgesinde vatan nöbetini 7/24 sürüyor. Konumu itibariyle Kuzey Irak topraklarında yer alan teröristlerin kamplarına yakın olan askeri üs bölgesi milli ve yerli üretim silahları ve Mehmetçiğin gece gündüz nöbetleri sayesinde teröristlere nefes aldırılmıyor.

Sarp arazı ve baş döndüren dağlar Mehmetçiğe emanet

2 bin 30 rakımlı Karaçalı Hudut Bölüğünde konuşlanan silahlı kuvvetleri sarp arazisiyle baş döndüren dağlara rağmen teröristlere yönelik amansız mücadelelerini sürdürüyor. Ramazan bayramının 2’inci gününde bayramlaşan Mehmetçik, üs bölgesinin zirvesinde dalgalanan dev ay yıldızlı Türk bayrağı altında tüm Türkiye’ye mesaj gönderdi. Yüksek rakımlı dağ zirvesinde kurulan üs bölgesinde karların erimesinin ardından teröristlerin Türkiye’ye sızma girişimlerini önlemek amacıyla Kuzey Irak sınırında kalan topraklar gece gündüz gözetleniyor. Bir hareketlilik görüldüğünde ise tam isabet nokta atışlar yapılarak bölücü terör örgütü mensuplarına ağır darbeler veriliyor.