Teröristlerin korkulu rüyası hudut kartallarından Pençe harekatına tam destek

Hudut kartallarından bayram mesajı

3’üncü Hudut Tabur Komutanı, sınır hattında her türlü milli ve yerli silahlarla 7-24 aralıksız görev yaptıklarını söyledi. Tabur Komutanı, "Şuanda Türkiye Irak sınır hattının sıfır noktasında bulunmaktayız. Her türlü modern malzeme, silah, keşif, gözetleme vasıtalarıyla donatılmış olan üs bölgelerinde 7-24 üzerinden keşif gözetleme, pusu ve devriye faaliyetleri ile görevimizi icra etmekteyiz. Personelin fedakarlığı ve mevcut imkanlarla hudut hatlarında adeta kuş uçurulmamaktadır. Her şey ay yıldızlı bayrak için" dedi.

Hudut hattında görev yapan Mehmetçik ise, "Türkiye Irak sınırının sıfır noktasında hudut kartalları olarak başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere bütün Müslümanların bayramını kutlarız. Ailelerimiz bizi merak etmesin, moralimiz gayet yerinde" açıklamalarını yaptı.