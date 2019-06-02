HABER

Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve İlçe Jandarma Alay Komutanlığı unsurlarınca Faraşin bölgesinin Versimaylık mevkisinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen arazi taramasında teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, teröristlere ait uyku tulumu, arazi botu, 7 çadır, 40 tüp, 1 fırın, 2 araç aküsü, 10 battaniye, kablo ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Kocaeli'de bir mahalle muhtarını seçiyorKocaeli'de bir mahalle muhtarını seçiyor
Sıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktıSıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mağara PKK'lı terörist şırnak

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

OY kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

OY kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.