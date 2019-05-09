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Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçesi Gülyazı Jandarma Karakol Komutanlığı Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde düzenlendikleri arazi arama ve tarama operasyonunda PKK’lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş vaziyette, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 9 mm çapında Baretta-2004 marka 15181 seri numaralı tabanca, 1 adet Demokratik Siyaset ve Demokratik Toplum Savunması ibareli kitap, 3 adet bu tabancaya ait boş şarjör, 1 adet Cobra ibareli haki renkli dürbün, 1 adet çaydanlık, 3 adet çay bardağı, 1 adet saç tava, 1 adet gri renkli çanta, 1 adet yeşil renkli üst gömlek, 1 adet kahve renkli leşger tabir edilen pantolon, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet terör örgütünü simgeleyen flama, 2 adet plastik kutu, 1 adet mavi branda parçası, 1 adet panço ve 1 çift mekap ayakkabı bulundu.Olayla ilgili olarak Uludere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, ele geçirilen tabanca, şarjör, kitap, dürbün ve kıyafetler incelenmek üzere Şırnak İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçesi Gülyazı Jandarma Karakol Komutanlığı Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde düzenlendikleri arazi arama ve tarama operasyonunda PKK’lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş vaziyette, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 9 mm çapında Baretta-2004 marka 15181 seri numaralı tabanca, 1 adet Demokratik Siyaset ve Demokratik Toplum Savunması ibareli kitap, 3 adet bu tabancaya ait boş şarjör, 1 adet Cobra ibareli haki renkli dürbün, 1 adet çaydanlık, 3 adet çay bardağı, 1 adet saç tava, 1 adet gri renkli çanta, 1 adet yeşil renkli üst gömlek, 1 adet kahve renkli leşger tabir edilen pantolon, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet terör örgütünü simgeleyen flama, 2 adet plastik kutu, 1 adet mavi branda parçası, 1 adet panço ve 1 çift mekap ayakkabı bulundu.

Olayla ilgili olarak Uludere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, ele geçirilen tabanca, şarjör, kitap, dürbün ve kıyafetler incelenmek üzere Şırnak İl Jandarma komutanlığına götürüldü. Diğer ele geçirilen malzemeler ile mühimmat Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekibi tarafından olay yerinde imha edildi.

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