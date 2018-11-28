Teröristlerin patlayıcı tuzakladığı sığınak imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen, girişine patlayıcı tuzaklanmış sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama neticesinde toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde 6 pil bloku, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, içi dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 7 anti-tank roketatar mühimmatı, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 63 (her biri 230 gramlık) dinamit lokumu ve 6 voltluk küçük akü ele geçirilmiştir. Ayrıca bahse konu bölgede devam eden aramalarda doğal mağara şeklinde bir sığınak tespit edilmiş olup sığınak girişinde tuzaklanmış el bombası usulüne uygun yerinde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

